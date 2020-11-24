Gümüşhane'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özkürtün beldesinin Kaledibi mevkisinde, Mustafa Sevinir yönetimindeki 39 AAF 277 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.
Kazada, otomobilde bulunan Hasan Yakışır olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Sevinir ile Ali Sancak yaralandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.