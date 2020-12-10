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Aktüel Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:33:36 -
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yıldız Köyü'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

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