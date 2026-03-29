Gümüşhane’de korku dolu anlar! Alarm sesine bile aldırış etmediler:

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Söğütağıl köyünde iki katlı bir evin bahçesine giren iki ayı, alarm sesine aldırış etmeden bahçede dolaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Söğütağıl köyünde meydana geldi. Aç kaldıkları tahmin edilen iki ayı, yerleşim alanına inerek bir evin bahçesine girdi. Bahçede bulunan alarm sisteminin devreye girmesine rağmen aldırış etmeyen ayılar, bir süre çevrede dolaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ayıların rahat tavırlarla bahçede gezdiği ve zaman zaman çevreyi kontrol ettiği daha sonra ise gözden kaybolduğu görüldü.