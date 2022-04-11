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Aktüel Gümüşhane'de kedilerin bacakları ve kuyrukları kesildi!
Aktüel

Gümüşhane'de kedilerin bacakları ve kuyrukları kesildi!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden olurken; vahşetin büyü nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:40:00 -
Gümüşhane'de kedilerin bacakları ve kuyrukları kesildi!

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bacakları ve kuyrukları kesilmiş kediler tepkilere neden oldu. İlçe sakinleri bu tür olayların bölgede yıllardır yaşandığını söylerken, kedilerin bacaklarının ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddia edildi.

Kelkit ilçesi Büyük Cami ve İnönü mahallelerinde bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde görüntülenen sokak kedileri ilçede tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda bacakları kesilmiş kanlar içerisindeki sokak kedisinin görüntüleri vahşeti gözler önüne sererken, mahalle sakinleri bu durumla daha önce de karşılaştıklarını, başka sokak kedilerinin de bacak ve kuyruklarının kesildiğini belirtti.

Büyü için yapıldığı iddiası

 

Hayvanseverler tarafından vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunuldu. Mahalle sakinleri, uzun süredir karşılaştıklarını söyledikleri vahşetin büyü için yapılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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