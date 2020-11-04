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Aktüel Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı
Aktüel

Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:03:33 -
Gümüşhane'de dolandırıcılıktan aranan zanlı sahte kimliklerle yakalandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, sahte kimliklerle kontrol noktasında yakalandı.

Kent merkezi İkisu uygulama noktasında yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

Kontrollerde ekipler, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesince dolandırıcılık suçundan arandığını tespit ettikleri İ.Ç'yi gözaltına aldı.

İ.Ç'nin üzerinde arama yapan ekipler, 15 farklı bankaya ait bankamatik ve kredi kartı, İ.Ç. adına düzenlenmiş sahte Başbakanlık kimlik kartı ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 5 kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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