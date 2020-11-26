Gümüşhane'de bir köyde karantina uygulaması başlatıldı
GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kürtün ilçesinin Üçtaş köyüne bağlı 5 mahallede pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, 5 mahallede kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.