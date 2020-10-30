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Aktüel Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı
Aktüel

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:26:32 -
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Kızılcadam köyü Güllüşah Mahallesi'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

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