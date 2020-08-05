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Aktüel

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 19:36:07 -
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesine bağlı Evren köyünde bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'dan itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

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