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Yaşam Gümüşhane'de belediye başkanının yaralandığı kazada 1 kişi öldü
Yaşam

Gümüşhane'de belediye başkanının yaralandığı kazada 1 kişi öldü

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması ile meydana gelen kazada Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel ve diğer otomobilden bir kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:14:00 - 2021-01-22 22:21:35
Gümüşhane'de belediye başkanının yaralandığı kazada 1 kişi öldü

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücü Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel yaralandı. Kazada diğer otomobilde bulunan Gülay Mutlu hayatını kaybetti, sürücü Samet Mutlu ise yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kelkit ilçesinde meydana geldi. Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Hasan Aksel'in kullandığı 29 AAG 446 resmi plakalı makam otomobili, karşı yönden gelen Samet Mutlu yönetimindeki 29 AAF 553 plakalı otomobille çarpıştı.

Belediye Başkanı ve 1 kişi yaralanırken 1 kişi de öldü

Kazada, Başkan Aksel ile diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Gülay Mutlu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülay Mutlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Samet Mutlu ise ilk tedavisinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Soruşturma başlatıldı

Gümüşgöze Belde Belediye Başkanı Aksel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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