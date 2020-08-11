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Ekonomi

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos güncel gümüş alım satım fiyatları

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Dün Emtia piyasasında gümüş fiyatı, gramı 6,8839 liradan kapanırken bugün güne yine yükselişle başladı. 11 Ağustos güncel gümüş alım satım fiyatları merak ediliyor. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:03:00 -
Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos güncel gümüş alım satım fiyatları

Gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki artış gümüşü de etkiledi. İşte 11 Ağustos 2020 güncel gümüş gram fiyatları

Gümüş ne kadar oldu?

GÜMÜŞ ALIŞ(TL): 6,35
GÜMÜŞ SATIŞ(TL): 6,36

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

28,21

28,25

PLATİN FİYATI

962,03

971,20

PALADYUM FİYATI

2.195,15

2.218,20

DEMİR FİYATI

519,50

520,00

ALÜMİNYUM FİYATI

13.810,00

13.850,00

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