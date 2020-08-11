Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos güncel gümüş alım satım fiyatları

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Dün Emtia piyasasında gümüş fiyatı, gramı 6,8839 liradan kapanırken bugün güne yine yükselişle başladı. 11 Ağustos güncel gümüş alım satım fiyatları merak ediliyor. Peki, Gümüş fiyatları ne kadar oldu?