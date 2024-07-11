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Gündem Gümrükte yakalandı! Cebinden çıkanlara inanamayacaksınız
Gündem

Gümrükte yakalandı! Cebinden çıkanlara inanamayacaksınız

Yeniakit Publisher
2024-07-11 13:00:00 -
Gümrükte yakalandı! Cebinden çıkanlara inanamayacaksınız

Çin gümrük memurları, bir kontrol sırasında, bir kişinin pantolon ceplerinde ağızları selobant ile kapatılmış altı poşet buldular. Her bir poşetin içinde her türden, boydan ve renkten canlı yılanlar bulunuyordu.

Çin Devlet Gümrük Dairesi tarafından verilen bilgiye göre, aralarında Teksas karayılanı, süt yılanı ve mısır yılanı da bulunan beş farklı türden 104 adet sürüngene el konuldu. Yılanlara el koyma sürecini gösteren bir video, içinde kırmızı ve beyaz yılanların kımıldayıp durduğu şeffaf plastik poşetleri inceleyen iki gümrük memurunun halini gözler önüne seriyor.

Yılanları taşıyan kişinin, kara Çin’i ile Hong-Kong yarı özerk bölgesi arasındaki sınırdaki karakolda tutuklandığı bildirildi. Çin, dünyadaki hayvan trafiğinin yapıldığı belli başlı yerlerden biri. Ancak ilgili yetkililer bu yasadışı ticaret ile mücadele çerçevesinde son yıllarda önemli ölçüde önlem almış bulunuyor.

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