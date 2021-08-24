Gümrüklerde kaçakçılara geçit verilmedi

Bu dönemde toplam 2 bin 227 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda bir milyar 591 milyon 412 bin 773 lira, temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı. İlk 7 ayda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan toplam 738 araca el konuldu. Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ile Van’daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi. Gümrükler arasında en fazla olay, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde görüldü. 649 olayda 652 milyon 940 bin 312 liralık kaçakçılık engellendi.