Gümrük Muhafaza ekiplerinden sigara kaçakçılarına darbe

Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müşterek gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Adana Seyhan’daki bir tütün firması yakın takibe alındı. Denetim gerçekleştirmek üzere firmanın depo ve üretim tesislerine giden ekipler, bu esnada orada bulunan bir dorseye makaron kutularının yüklendiğini fark etti. Bunun üzerine söz konusu kutuların incelemeye alınmasıyla birlikte kutuların üzerindeki bandrollerin geçersiz olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan arama kararını takiben firmanın deposunda ve araçta yapılan aramalar neticesinde 12 milyon 20 bin 400 adet boş makaron ve 10 ton sigara filtresi ele geçirildi.



Diğer taraftan, aynı yerleşkeden makaron yüklü şekilde İstanbul’a hareket eden başka bir tır, Mersin ve İstanbul’daki Gümrük Muhafaza Müdürlükleri’nin koordinasyonuyla iki taraftan takibe alındı. Adana’dan getirilen makaronun Esenyurt’ta bulunan bir tütün firmasının iş yerine indirildiği belirlendi ve Savcılıktan alınan talimatla harekete geçen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplamda 8 milyon adet boş makaron ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen makaron ve sigara filtresinin yaklaşık 15 milyon Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmalar Adana ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.