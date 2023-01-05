Gümrük Muhafaza Ekiplerinden nefes kesen uyuşturucu operasyonu!

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Dereköy Gümrük Kapısı’na gelen araç, tescil işlemleri sonrasında Gümrük Muhafaza ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araç, detaylı kontrol için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramada, koltukların ve bagaj taban döşemelerinin altında kalan ve kaynak yapılarak oluşturulmuş bölümlerde gizlenmiş vaziyette toplam 70 kilogram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi.

Esrarın hammaddesi olan hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilmesiyle elde edilen skunk, esrar türevi bir uyuşturucu madde olarak biliniyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda, toplum sağlığını tehdit eden, özellikle gençleri hedef alarak her türlü yöntemi deneyen uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha indirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Savcılık nezdinde devam ediliyor.