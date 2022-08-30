"Gül'ün hevesi yarım kaldı"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün milli bayramlar hakkındaki açıklamasında değindi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI yaptığı dönemde Abdullah Gül’ün milli bayramlara katılmamak için hasta numarası yaptığına dair bir şehir efsanesi vardır. Her milli bayramda Gül’ün hasta yatağında çekilmiş meşhur fotoğrafını paylaşıp “Acaba bu bayramda da hasta mı?” diye laf sokulur Gül’e.

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Senelerdir bu böyle. Ve senelerdir Abdullah Gül, bu iddialara cevap vermeye tenezzül etmez. Herhalde canına tak etmiş olacak ki Gül, ilk kez bir video çekerek iddiaları yalanladı.

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Fakat hiç kimse Gül’ün bu yalanlamayı, canına tak etmiş olabileceğine yormadı. Herkes yaklaşan seçimden söz edip Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylık arzusuyla böyle bir açıklama yaptığını söyledi.

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Niyet okumayı sevmem. Beyanı esas alırım. Fakat bu tür yorumları da anlayışla karşılıyorum. Çünkü ortada yarım kalmış bir “heves” var.