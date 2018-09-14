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Gülümseyin, gülümsetin

Gülümseme sadakadır..Sağlıktır.. Mutluluktur..

14 Eylül 2018 Cuma 17:02
Gülümseyin, gülümsetin

Müslümanlara Efendimiz (sav)’in öğüdüdür gülümsemek. Bebekler ağlayarak doğsa da hemen ardından cennet gülümsemeleri ile annelerini mutluluğa boğar.. Bundan sonrası size kalıyor. Bebeğinizin gülümsemesi hiç eksilmesin istiyorsanız, önce siz gülümseyin. Gülümsenen evde sadece mutluluk değil, bereket de artar..

Son birkaç yıldır gülmenin faydaları medikal anlamda da tartışılıyor. Dikkat çekilen konu ise gülmenin tedavi edici bir yönü olması. Güldüğümüzde salınan hormonlar bizi maksimum derecede dinamik kılıyor ve acı, ağrı gibi hisleri azaltıyor. Acı eşiği esnasında da gülme eylemi çoğalmaktadır. Bazı araştırmacılar bu durumun imüniter sistemle alakalı olduğunu söylüyorlar. Yani güldüğümüz zaman, tükürük salgılarımızdaki antikorlar çoğalır. Bakar mısınız işte bu yüzden biz de nezle gibi enfeksiyonlardan daha az zarar görüyormuşuz. Hatta son zamanlarda yapılan birçok çalışma gülmenin kalp hastalıkları riskini bile azalttığını gösteriyor.

Günde sadece 10 dakikalık bir gülümseme kalp hastalıkları riskini azaltır. Tebessüm eden insanların sosyal ilişkileri daha kuvvetli olur. Gülmek birçok kasınızı çalıştırır, birçok organınıza sağlık verir.

ABD'deki Baylor Tıp Fakültesi'nde görevli bilimadamı Lane Strathearn başkanlığındaki ekip, bebek gülümsemesinin beynin ödül merkezini harekete geçirdiğini ortaya çıkardı.

Bilimadamlarının yaptığı deneyde annelere bebek fotoğrafları gösterildi ve bunlara baktıklarında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tekniğiyle beyinlerindeki kan akışı izlendi.

Araştırma sonucunda, gülümseyen bebek fotoğraflarına bakan kadınların beyinlerinde aktif olan bölgelerin, uyuşturucu bağımlılığıyla da bağlantılı bölgeler olduğu belirlendi.

Beynin bu bölgelerindeki hareketliliğin, kendi bebeğinin fotoğrafını gören kadınlarda daha da arttığı kaydedildi.

Bilimadamları, "Bebek gülümsemesi anneleri uçuruyor" dediler.

 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:02
  1. gülümseme
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