Gültekin Uysal'a istifa şoku! Çok sayıda Demokrat Partili yönetici topluca istifa etti
Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile yönetimi partilerindeki görevlerinden topluca istifa ettiklerini açıkladılar.
Olmayan oylarıyla girdikleri seçimde CHP listesinden 3 milletvekili çıkartarak TBMM'ye giren Demokrat Parti'de istifa şoku yaşandı.
Partinin Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile 4 yardımcısı, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
Fatma Yavuz, Twitter hesabından paylaştığı istifa dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
29.06.2022 tarihi itibariyle atanmış olduğum Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı görevimden 01.06.2023 tarihi itibariyle kendi isteğimle istifa ediyorum.
Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren ile Kadın Kolları Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de, Yavuz'un istifa kararının yer aldığı paylaşımın altına ekledikleri açıklamalarla görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.