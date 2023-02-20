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Aktüel Gülseren Budayıcıoğlu ağzındaki baklayı çıkardı! Rezalet ki ne rezalet...
Aktüel

Gülseren Budayıcıoğlu ağzındaki baklayı çıkardı! Rezalet ki ne rezalet...

Dizileriyle tanınan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu depremzedeler için bir programa başladı. Budayıcıoğlu'nun depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için yeni bir programa başlayacağı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:41:00 - 2023-02-20 15:41:58
Gülseren Budayıcıoğlu ağzındaki baklayı çıkardı! Rezalet ki ne rezalet...

Dizileriyle tanınan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu depremzedeler için bir programa başladı. Budayıcıoğlu'nun depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için yeni bir programa başlayacağı sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Gülseren Budayıcıoğlu özellikle travmatik hikayeleri kaleme aldığı kitaplarıyla ve bunları dizi olarak ekrana sunmasıyla tanınıyor. Hastalarının hikâyelerinden yola çıkarak senaryolar yazan ünlü isim Ceyda Düvenci moderatörlüğünde yayınlanacak olan Dünden Sonra Yarından Önce adlı programda yer alacak.

Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, depremin psikolojik etkilerini giderebilmek için yeni bir programa başlayacağının açıklanması tepkiler yol açtı.

Budayıcıoğlu'nun ekrandaki bu görevi gerçekleştirecek olacağını duyan sosyal medya kullanıcılar "Onları da mı dizi yapacaksınız?", "Bu sömürüdür", "İnsanlara travmayı yeniden mi yaşatacaksınız?" diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Kevser Abışgil

Yaşanan travmaları kitap olarak yazar sonra da dizi yapar artık.

Doğruya Doğru

bu gibi fırsatçılar mal varlıkları içinde sıcak konforlu evlerinde istismar ettikleri acılarla ilgili senaryolar yazıp daha çok kazanırlar 10 yetim çocuğu alıp okutup adam etse ya.
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