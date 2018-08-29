THY - Trabzon
0553 313 94 23

Gülselam imzayı attı! Yeni takımı...

Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:05
Gülselam imzayı attı! Yeni takımı...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu kendisini turuncu yeşilli renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi tesislerimizde düzenlenen imza töreninde attı. 

Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam’ın takıma katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Yeni transferin de katkısıyla takımın hak ettiği yere geleceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, “Geçen sezon devre arasında da kadromuza dahil etmek için kendisiyle görüşmüştük ancak Osmanlıspor ile anlaşmıştı. Şimdi Aytemiz Alanyasporumuza geldi. Hem kendisine, hem de camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 

İyi bir transfer olduğunu ve takıma katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Son zamanlarda aldığımız sonuçlar bizi tatmin etmedi. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olması da buna etken oldu. Hiç kimse merak etmesin. İnşallah önümüzdeki süreçte Alanyaspor yeni hak ettiği yerde olacaktır. Aramıza katılan, katılacak olan, sakat ve cezalı oyuncularımızın da dönüşüyle Alanyaspor ayağa kalkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. 

Ceyhun Gülselam ise şöyle dedi: “Alanyaspor’a imza attığım için çok mutluyum. Başta başkanıma ve transferimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de elimden geleni sahada yapacağım. Bundan herkes emin olsun. Hiç kimseyi mahcup etmem. Başkanımın da dediği gibi Alanyaspor hak ettiği yere en çabuk şekilde gelecektir.”

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:05
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'dan tehdit
    1. Netanyahu'dan tehdit
    2. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    3. Bakanlık açıkladı: O teröristler..
    4. Bitlis'te yolcu minibüsü ile otomobil..
    5. Fransız belediye başkanı Kennedy..
    6. Aydın'da 565 gram doğan Şenay bebek..
    7. Başkan Erdoğan, Cevad Zarif'i kabul etti
    8. Şenol Güneş ayrılığı duyurdu!
    9. Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin..
    10. Çalık: Ekonomimiz dimdik ayakta
    11. Bakan Albayrak, ekonomik..
    12. Zeytin nasıl saklanmalı?
    13. Kibiri bırakın
    14. Sıkı topuz saça zarar veriyor
    15. Ömer Çelik'ten Macron'a cevap: Çağın..
    16. Bebeği olan evler için tehlikeli..
    17. İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit:..
    18. Göztepe Sokol Cikalleshi'yi kiraladı
    19. Kütahya'nın Şaphane ilçesine yıldırım..
    20. Hayır yap, mutlu ol
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor