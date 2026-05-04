  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’ Türkiye ile AKB arasında dev iş birliği! Bakan Yardımcısı Osman Çelik'ten Semerkant'ta stratejik hamle! Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak Alkollü mekanlar, ruhsatsız villalar… CHP’li Eşme Belediyesinde rüşvet çarkı Trump ve Merz arasında ipler gerildi! ABD Almanya'daki askeri gücünü tırpanlıyor, transatlantik ittifakında çatlak büyüyor! Amerika yalanlamıştı! İran detay vererek, ABD gemisinin nasıl hedef alındığını açıkladı Türkiye sosyal medya devlerine ayar verince tepiniyorlardı! CHP'nin yoldaşları X'i terk etti Bakan Göktaş'tan "aile" paylaşımı CHP’li belediye önünde emekçi protestosu: Çözüm yok eylem var
Aktüel Gülpınar: Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil kalpte de yankı bulur
Aktüel

Gülpınar: Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil kalpte de yankı bulur

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gülpınar: Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil kalpte de yankı bulur

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da düzenlenen Mevlevi Mukabelesi programı, izleyicilere derin bir manevi atmosfer yaşattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Semazen Topluluğu ile dini musiki korosunun sahne aldığı etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa Mevlâna Külliyesi Vakfı tarafından organize edilen programda semahaneyi dolduran vatandaşlar ve yerli turistler, unutulmaz bir geceye tanıklık etti. İlahi aşk ve teslimiyetin sembolü olan sema gösterisi, izleyenler üzerinde derin bir etki bırakırken, gece boyunca hissedilen huzur ve sükûnet dikkat çekti.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Arslan ve Mevlâna Külliyesi Vakfı Başkanı Kasım Sezer de katıldı. Yoğun ilgi gören mukabele programı, izleyiciler tarafından “ruha dokunan bir deneyim” olarak nitelendirildi.

Manevi derinliği ve estetik zarafetiyle öne çıkan etkinlik, festivalin en özel anlarından biri olarak hafızalara kazınırken, Şanlıurfa’nın kültürel zenginliği ve manevi mirasını da gözler önüne serdi. Program, kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladı.

“MUSİKİ BİR HATIRLAYIŞ, SEMA BİR ARAYIŞTIR”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, şehrin kültürel ve manevi birikimine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kadim medeniyetlerin beşiği olan Şanlıurfa’da böylesine anlamlı bir programda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bazı değerler sadece görülmez, hissedilir. Şanlıurfa da işte böyle bir şehirdir. Bu topraklarda ses sadece kulaklarda değil, kalpte de yankı bulur. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin sesini içinde barındıran bu şehir, kendine has bir musiki dili oluşturmuştur. Şanlıurfa’nın UNESCO Müzik Şehri unvanını alması, bu kadim mirasın tescilidir. Bu unvan; türkülerimizin, hoyratlarımızın, ilahilerimizin evrensel bir dile dönüştüğünün göstergesidir. Bu şehirde musiki bir eğlence değil, bir hatırlayıştır. Sema ise bir gösteri değil, bir arayıştır.”

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23