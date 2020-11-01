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Kadın - Aile Güllü sütlaç nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Güllü sütlaç nasıl yapılır?

Güllü sütlaç tarifi | Leziz ve farklı bir sütlaç tarifi arayanlar mutlaka güllü sütlacı denemeli. Peki, güllü sütlaç nasıl yapılır? | Güllü sütlaç gerekli malzemeler | Tam ölçülü güllü sütlaç

Yeniakit Publisher
2020-11-01 13:24:00 -
Güllü sütlaç nasıl yapılır?

Güllü sütlaç pratik | Sütlacın farklı bir lezzette olmasını istiyorsanız; mutlaka güllü sütlacı denemelisiniz. Peki, güllü sütlaç için hangi malzemeler gerekiyor?

Güllü sütlaç tarifi

Malzemeler:

  • 4 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 çay ardağı pirinç
  • 1 çay bardağı pirinç unu
  • Yarım çay bardağı gül suyu

Güllü sütlaç nasıl yapılır?

Pirinçleri yıkayıp 1,5 su bardağı suyla tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Pirinç yumuşayınca üzerine soğuk süt, pirinç unu ve şekeri ekleyip karıştırın.

Sütlacı orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Sütlaç kıvam alınca gül suyunun ekleyin.

Birkaç dakika sonra ocağın altını kapatın.

Pişen sütlaçları kaselere boşaltın.

Afiyet olsun.

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