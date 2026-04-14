Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama! 7 ilde operasyon, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 2020’den bu yana devam eden dosyada, cinayet şüphesi çerçevesinde kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı.

Soruşturmayı yürüten birimlerin, elde edilen yeni değerlendirmeler doğrultusunda dosyayı daha geniş kapsamlı ele aldığı öğrenildi. Bu çerçevede birçok ilde eş zamanlı adımlar atıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik birimlerinin, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçtiği bildirildi.

Operasyonun, dosyada yeni delil, ifade ve bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü bir süreç olarak yürütüldüğü değerlendiriliyor. Bu gelişme, soruşturmanın uzun aradan sonra yeniden güçlü biçimde hareketlendiğini gösterdi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Yürütülen çalışma kapsamında toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Kararın, soruşturmada cinayet şüphesinin daha ciddi biçimde ele alınmasıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, operasyon sürecinin tamamlanmasının ardından dosyada yeni ayrıntıların netleşmesinin beklendiği belirtiliyor.