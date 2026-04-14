Herkes İran'dan misilleme beklerken... İsrail'in kalbini İHA ile vurdular Ömer Çelik: Katil İsrail barış görüşmelerini sabote ediyor Trump'tan sarsıcı iddia! İran donanması artık denizin dibinde! Türkiye’nin etrafı yanarken hükümeti eleştiriyordu! Almanya savaşta mı Ali Babacan? Türkiye madenini çıkarıyor, ses CHP’den geliyor! Sanki İngiliz partisi İran’a verilen süre doldu! Hürmüz’de ABD ablukası başladı! Trump: Yaklaşan gemileri imha ederiz Pezeşkiyan'ın Papa ve Trump yorumu dünyanın gündeminde! "Allah adına size şan ve şeref diliyorum" Enerjide merkez ülke olma hedefine bir adım daha! TPAO ve TotalEnergies mutabakat zaptı imzaladı Göz kamaştıran mekanların karanlık yüzü deşifre oldu! Bebek, Etiler ve Kuruçeşme hattında uyuşturucu baskını DEAŞ’a 56 ilde nefes kesen operasyon! 525 şüpheli yakalandı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni aşama! 7 ilde operasyon, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

2020 yılından bu yana sürdürülen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi üzerine yürütülen soruşturmada 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken, 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. 2020’den bu yana devam eden dosyada, cinayet şüphesi çerçevesinde kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı.

Soruşturmayı yürüten birimlerin, elde edilen yeni değerlendirmeler doğrultusunda dosyayı daha geniş kapsamlı ele aldığı öğrenildi. Bu çerçevede birçok ilde eş zamanlı adımlar atıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik birimlerinin, belirlenen adreslerde arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçtiği bildirildi.

Operasyonun, dosyada yeni delil, ifade ve bağlantıların ortaya çıkarılmasına yönelik çok yönlü bir süreç olarak yürütüldüğü değerlendiriliyor. Bu gelişme, soruşturmanın uzun aradan sonra yeniden güçlü biçimde hareketlendiğini gösterdi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI

Yürütülen çalışma kapsamında toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Kararın, soruşturmada cinayet şüphesinin daha ciddi biçimde ele alınmasıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü, operasyon sürecinin tamamlanmasının ardından dosyada yeni ayrıntıların netleşmesinin beklendiği belirtiliyor.

