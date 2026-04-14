Gülistan Doku olayı nedir? Gülistan Doku ne zaman, nerede kayboldu?

Tunceli’de kaybolduktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili dosya, aradan geçen yıllara rağmen kapanmadı. Son gelişmelerle birlikte “Gülistan Doku olayı nedir, ne zaman yaşandı, nerede kayboldu?” soruları yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.

Gülistan Doku olayı nedir?

Gülistan Doku olayı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun Tunceli’de kaybolmasının ardından başlatılan ve yıllardır devam eden soruşturmayı kapsıyor. Genç öğrenciden 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. O günden sonra hem ailesinin hem de kamuoyunun yakından takip ettiği dosya, uzun süre sonuç alınamayan kayıp vakalarından biri olarak hafızalara kazındı.

Gülistan Doku ne zaman kayboldu?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 sabahı kayboldu. Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Doku, kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdundan ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Doku’dan haber alamayan ailesi ve arkadaşları ise 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Gülistan Doku nerede kayboldu?

Olay Tunceli’de yaşandı. Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından soruşturmanın merkezi de Tunceli oldu. İlk araştırmalarda, Doku’nun kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile tartıştığı ve zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığına dair görüntülere ulaşıldığı belirtildi.

Dinar Köprüsü ve baraj hattı neden gündeme geldi?

Soruşturmanın ilk döneminde, Gülistan Doku’nun Dinar Köprüsü, diğer adıyla Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğü iddiası öne çıktı. Bölgedeki KGYS görüntülerinde “suya düşen bir nesne” olduğu değerlendirilince arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde yoğunlaştırıldı.

Bu gelişmenin ardından Deniz Kuvvetleri, AFAD, Jandarma ve Emniyet birimlerinden oluşan ekipler bölgede aylar süren arama çalışmaları yaptı. Su altı robotları ve sonar cihazlarıyla yürütülen çalışmalar uzun süre devam etti. Ailenin ısrarlı talebi üzerine baraj gölünün suyu tahliye edilerek seviye düşürüldü ancak tüm aramalara rağmen bir sonuca ulaşılamadı.

Soruşturmada Zeinal Abarakov ile ilgili süreç nasıl ilerledi?

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada adı geçen isimlerden biri, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Zeinal Abarakov oldu. Abarakov, 17 Mart 2022’de Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 24 saat gözaltında kalan şüphelinin Alanya Adliyesi’nde SEGBİS aracılığıyla sorgusunun yapıldığı, ardından da adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

Abarakov’un üvey babasıyla ilgili hangi gelişme yaşandı?

Doku ailesi, dosyanın şüphelisi Abarakov’un polis olan üvey babası Engin Yücer hakkında da suç duyurusunda bulundu. Aile, Gülistan Doku’nun kişisel bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği ve yayıldığı gerekçesiyle başvuru yaptı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yücer hakkında kamu davası açıldı. Yücer’in, Doku’ya ait kişisel bilgileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği aktarıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında özel ekip neden kuruldu?

Uzun süre durağanlaştığı belirtilen soruşturma, 2024 yılında Tunceli’ye atanan yeni Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun talimatıyla yeniden hareketlendi. Başsavcılığın, soruşturmanın en başından itibaren manipüle edildiği iddialarını mercek altına aldığı belirtildi. Bu süreçte Gülistan Doku dosyası için özel ekip kuruldu ve soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

7 ilde operasyon ne zaman yapıldı?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun, “kasten öldürme” ve “suç delillerini karartma” şüphesiyle yapıldığı bildirildi. Böylece yıllardır sonuç alınamayan dosyada 6 yıl sonra kritik bir adım atılmış oldu.

Gözaltı kararı verilen isimler kimler?

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeynal Abarakov’un da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer Alanya’da, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel İstanbul’da gözaltına alındı. Arkadaşları Uğurcan Açıkgöz ile geçmişte Tunceli İl Özel İdaresi’nde çalışan Erdoğan Elaldı Antalya’da, eski polis Gökhan Ertok Ankara’da, eski koruma polisi Şükrü Eroğlu İzmir’de, Munzur Üniversitesi’nin kameralardan sorumlu görevlilerinden Savaş Gültürk Elazığ’da, Süleyman Önal, Celal Altaş ve Nurşen Arıkan ise Tunceli’de gözaltına alındı.