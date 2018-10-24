0553 313 94 23

Güler'in koruması FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın hakkında karar çıktı

Genelkurmay Başkanı Güler'in Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde koruma subaylığını yapan Yüzbaşı Akın yargılandığı FETÖ davasında beraat etti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:46
Güler'in koruması FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın hakkında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in koruması Yüzbaşı Burak Akın ile birlikte 5 sanığın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturma öncesi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatan Akın'a, örgüt üyesi olmakla birlikte ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek beratına karar verdi. Mahkeme, diğer 4 sanığa 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

YÜZBAŞI AKIN İSİMLERİNİ VERMİŞTİ... Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Burak Akın ile Akın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınarak davada sanık olan Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu.

CEZA VERİLMESİNE YER YOK... Burak Akın son sözünde, "Beratımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da, pişman olduklarını söyleyerek beratlarını talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığı için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek, beratına karar verdi.

‘CEZADA MAKSİMUM İNDİRİM YAPILDI’... Mahkeme, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'nu, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı, sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, cezada maksimum indirim yaparak, 4/3 oranında azalttı. İndirimle birlikte 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, çarptırılan sanıkların sabıkasız durumlarını göz önüne alan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanıklar 5 yıl içinde suç işlemedikleri takdirde verilen ceza düşecek.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:46
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz darbesi
  3. FETÖ
  4. Yaşar Güler
  5. Burak Akın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saadet Partisi'nden 'Öğrenci Andı' açıklaması
    1. Saadet Partisi'nden 'Öğrenci Andı'..
    2. Kadro dışı kalan taşaron işçilere..
    3. Denizli’de 82 yaşındaki nine tüfekle..
    4. ABD'den gelip Konya'da eski eşinin..
    5. İsrail'den Hindistan'a 777 milyon..
    6. Facebook Messenger'e gelen yenileme..
    7. "Allah'la savaşarak ekonomi düzelmez!"
    8. TSK'dan Münbiç'te 65'inci devriye..
    9. Başkan Erdoğan Ürdün Kralı ile görüştü
    10. İngiltere'den Suudi Arabistan'a..
    11. Hindistan'da muhtarlık seçimleri kana..
    12. "Üst düzey FETÖ yöneticisi" enselendi!
    13. Mevlüt Uysal: Daha iyi kültürel..
    14. Vagner Love özür diledi! 'Bir daha..
    15. Güler'in koruması FETÖ itirafçısı..
    16. Çocuk pil yutarsa...
    17. Türkiye sert çıktı Yunanistan geri..
    18. "12 bin yıllık tedavi yöntemiyle..
    19. BBP lideri Mustafa Destici'den Cumhur..
    20. Şenol Güneş'le Fikret Orman'dan..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur