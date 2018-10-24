Güler'in koruması FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın hakkında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in koruması Yüzbaşı Burak Akın ile birlikte 5 sanığın yargılandığı FETÖ davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, soruşturma ve kovuşturma öncesi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatan Akın'a, örgüt üyesi olmakla birlikte ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek beratına karar verdi. Mahkeme, diğer 4 sanığa 1 yıl 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

YÜZBAŞI AKIN İSİMLERİNİ VERMİŞTİ... Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Burak Akın ile Akın'ın verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınarak davada sanık olan Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu katıldı. Mahkeme heyeti, karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu.

CEZA VERİLMESİNE YER YOK... Burak Akın son sözünde, "Beratımı talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da, pişman olduklarını söyleyerek beratlarını talep etti. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Burak Akın hakkında soruşturma ve kovuşturma başlamadan önce etkin pişmanlık göstermek suretiyle bu örgütle ilgili bilgi ve belgeleri paylaştığı için, örgüt üyesi olmakla birlikte hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek, beratına karar verdi.

‘CEZADA MAKSİMUM İNDİRİM YAPILDI’... Mahkeme, diğer sanıklar Fuat Söylemez, Ayşe Söylemez, Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Çopuroğlu'nu, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı, sanıklara etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, cezada maksimum indirim yaparak, 4/3 oranında azalttı. İndirimle birlikte 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, çarptırılan sanıkların sabıkasız durumlarını göz önüne alan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Sanıklar 5 yıl içinde suç işlemedikleri takdirde verilen ceza düşecek.