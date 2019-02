Güler: “Baharı 31 Mart’ta getireceğiz”

Ordu’nun Fatsa ilçesi AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında halka seslenen AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, “Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart’ta vereceğiz. Baharı 31 Mart’ta getireceğiz” dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, 31 Mart yerel seçimi için başlattığı çalışmalar kapsamında, beraberindeki heyet ile Ordu’nun Mesudiye ve Gölköy ilçelerine giderek, bölge halkı ve esnafla bir araya geldi. Ziyaret ettiği ilçelerde çeşitli dernekleri de ziyaret eden Güler, vatandaşların taleplerini dinledi. Buradan partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için Fatsa ilçesine giden Güler, partililer tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

“Mesudiye mesut insanların yaşadığı bir yer olacak”

Mesudiye ilçesine ziyareti sırasında sevgiyi büyüterek adım atacaklarını söyleyen Güler, “Biz Mesudiye’ye seçimden seçime gelmeyeceğiz. Bizim burada yaptığımız çalışma dinamik bir çalışma olacak. En başından bir şey söyleyip üzerine yatmayacağız. Hayat her gün, her an devam ediyor. Görev süremiz boyunca yani toplam 60 ay birbirinin tekrarı olmayacak. Burada çalışmalarımızı yaparken hem keyif hem dua alacağız” diye konuştu.

Yapacakları yatırımlarla bu bölgedeki ekonomik sıkıntıları ve istihdam sorunlarını çözeceklerini kaydeden Güler, “Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, asfalt yapmak değil. Biz belediyeciliği çok ciddiye alıyoruz. Bu belediyeciliğin en önemli kısmı ise gönül belediyeciliğidir. Öncelikle kırık gönülleri tamir edeceğiz. Bu süreçte sevgiyi büyüterek adımlarımızı atacağız. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Mesudiye mesut insanların yaşadığı bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

‘Gölköy’ün geleceğini birlikte yazacağız”

Mesudiye ilçesindeki ziyaretinin ardından Gölköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Güler, bölgede yaşanan yol sorununun çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Güler, “Gölköy’ün geleceğini birlikte yazacağız. Bu bölgenin bir yol sıkıntısı var. Artık bu yılan hikâyesine dönen yol meselesini çözeceğiz. Biz söz verdiğimiz şeyi yaparız. Bu yolun daha büyüğü olan Akdeniz- Karadeniz yolunu nasıl yaptıysak bu bölgenin yol sıkıntısını da çözeceğiz” şeklinde konuştu.

“Baharı 31 Mart’ta getireceğiz”

Partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışı için gittiği Fatsa ilçesinde partililerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Güler, “Hem Ordu’ya hem Karadeniz’e hem de bütün Türkiye’ye Fatsa’dan çok güzel hizmetler müjdeleyeceğiz. Bu müjdeler Türkiye’nin kalkınma savaşında, medeniyet savaşında ülkemize çok güzel mesajlar olarak yansıyacak. Sizlerle gurur duyuyoruz. Burada çok güzel çalışmaları Fatsa Belediye Başkan Adayımız İbrahim Ethem Kibar kardeşimiz ile birlikte yapacağız ve buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güzel müjdeleri sizlerin vasıtasıyla 31 Mart’ta vereceğiz. Baharı 31 Mart’ta getireceğiz” açıklamasında bulundu.