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Gülen'den Öksüz ve Yeşil'e arap sabunu dayağı! Önce kaşık ve çatalı koklamış

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir hassasiyeti daha tanık ifadeleri ile ortaya çıktı. FETÖ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falakaya yatırıp dövdüğünü söylediğini anlattı. Gülen'in Öksüz ve Yeşil'i dövmesinin nedeni ise kaşık ve çatalının arap sabunu ile yıkanmaması.

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:28
Gülen'den Öksüz ve Yeşil'e arap sabunu dayağı! Önce kaşık ve çatalı koklamış

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir FETÖ davasının ek dosyasında, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen Ü.A'nın, Fetullah Gülen'in örgüt mensuplarına şiddet gösterdiğine dair beyanları yer aldı.

Sorulan sorulara cevap veren ve bildiklerini anlatan Ü.A'nın, 'bilgi alma tutanağında' geçen ifadesine göre, öğretim görevlisi olduğu üniversite yıllarında örgütün 'molla' diye tabir edilen mensuplarından olan FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş ile tanıştığını belirtti.

Güneş'in 'molla' olduğuna dair bilgileri diğer örgüt mensuplarından da duyduğunu aktaran Ü.A, FETÖ'nün 'mahrem imamları'yla da irtibatlı olan Güneş'in, örgüt içerisinde vazifesinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini söyledi. Ü.A, Güneş'in "Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları"ndan olduğunu birçok kişiden duyduğunu ifade etti.

Güneş'in bizzat kendi ağzından FETÖ'nün 'TSK imamı' olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz ve KHK ile kapatılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı ve FETÖ çatı davasının firari sanığı Mustafa Yeşil ile 'molla' arkadaşı olduğunu duyduğunu anlatan Ü.A, Güneş'in ve arkadaşlarının Fetullah Gülen'den dayak yediklerini kendisine anlattığını dile getirdi.

'Gülen, Tabak, ve Kaşıkları koklayarak durumu fark etti'

Ü.A, söz konusu dayak olayına ilişkin şunları anlattı:

"Ahmet Güneş, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in örgüt elebaşısının yanında kaldıkları dönemde, Fetullah Gülen'in kanserojen etkisi yaratır diye yemek yediği tabak ve materyalleri normal piyasada bulunan deterjanlarla yıkatmayıp arap sabunu ile kendilerine yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in bulaşıkları Arap sabununun yetersizliği nedeniyle aralarında konuşarak 'Normal deterjan ile yıkayalım' dedikleri, kimseye söylemezlerse Gülen'in bu durumdan haberdar olamayacağını ve bunu yapmalarını da kendilerine Adil Öksüz'ün söylediğini, ancak Gülen'in yemek esnasında tabak ve kaşıkları koklayarak bu durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı. Tüm bu durumlar karşısında Ahmet Güneş'in, Adil Öksüz ile bağlantılarının olduğunu, konuşturulması halinde örgüt elebaşı Gülen ve Öksüz'ün arasındaki ilişkinin net olarak tespit edilebileceği kanısındayım."

Beyanları alınan Ü.A, kendisine fotoğrafı gösterilen Ahmet Güneş'i de teşhis etti.

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:28
  1. İstanbul
  2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları
  3. 15 Temmuz darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Fetullah Gülen
  6. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  7. Adil Öksüz
  8. Mustafa Yeşil

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