ATV yeni sezona yepyeni bir diziyle ‘Merhaba’ demeye hazırlanıyor. Yayımlanan fragmanlarıyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan karakterler merak ediliyor. Peki, Gülendam Türk kim?

Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:

Gülendan Türk karakterini dizide Işıl Yücesoy oynuyor.

Gülendam Türk; Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.

Işıl Yücesoy kimdir?

Işıl Yücesoy 2 Ekim 1945'te Kırklareli'nde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.

İlk dizisi Atilla İlhan’ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT’de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80’li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15’e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu’nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.

Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali’nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.

Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.

Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.

Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.

Işıl Yücesoy rol aldığı yapımlar:

1981 Milcan

1984 Geçim Otobüsü

2000 Üvey Baba

2004 Çemberimde Gül Oya

Korkuyorum Anne

2005 Güz Yangını

2006 Rüya Gibi

2007-2008 Zoraki Koca

2008 Goncakaranfil

Yol Arkadaşım

2011-2013 Yer Gök Aşk

2014 Unutursam Fısılda

2014 Kara Para Aşk

2015 Hayat Mucizelere Gebe

2016-2018 Aşk ve Mavi

2019 Ferhat ile Şirin Hayriye

2022- Ben Bu Cihana Sığmazam