Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Gülendam Türk karakterini kimin oynadığı, söz konusu karakterin dizide kim olduğu gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Işıl Yücesoy kimdir?
ATV yeni sezona yepyeni bir diziyle ‘Merhaba’ demeye hazırlanıyor. Yayımlanan fragmanlarıyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan karakterler merak ediliyor. Peki, Gülendam Türk kim?
Gülendam Türk kim? Gülendam Türk gerçekte kim gerçek ismi:
Gülendan Türk karakterini dizide Işıl Yücesoy oynuyor.
Gülendam Türk; Evladını kaybeden bir anneyi neyle korkutabilirsiniz? Peki ya iki evladını birden kaybeden bir anneyi? Gülendam Türk'ün yerinden bir başkası olsa, kısa bir zaman dilimi içinde önce kocasını, sonra büyük oğlunu ve sonra da diğer oğlunu kendi elleriyle toprağa verse çektiği acıdan nefes alamaz hale gelirdi belki de. Bunca olan bitenden sonra onu hayatta tutan şey, hem oğullarından kendisine kalan tek yadigar olan torunu Suna, hem kızı Canan ve hem de kızı kadar çok sevdiği gelini Leyla'nın varlığıdır.
Işıl Yücesoy kimdir?
Işıl Yücesoy 2 Ekim 1945'te Kırklareli'nde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1969 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sanat hayatına atıldı. Daha sonra 1975 yılında şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. Aynı yıl ilk 45’liği Çalamazsın Mutluluğu basıldı. 1978 yılında kendi firması Orient Plak’ı kuran sanatçı, birçok gece kulübü ve gazinoda sahneye çıktı. Dört adet plağı basılan Yücesoy, 1981'den sonra film ve dizilerde rol almaya başladı.
İlk dizisi Atilla İlhan’ın yazdığı "Dokuz Sütuna Sekiz Manşet"tir. TRT’de yayınlanan bu dizide sanatçı, doktor rolünü canlandırdı. Işıl Yücesoy, 80’li yıllarda TRT'de "Arkası Yarın" programı için 15’e yakın radyo tiyatrosu yazdı. İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu’nda yayınlanan bu oyunlarda oynadı.
Işıl Yücesoy, 16 yıl Eyüboğlu Kolejinde drama eğitmenliği yaptı. Önemli tiyatro sanatçılarının jüri üyesi olarak katıldığı Tiyatro Festivali’nde yetenekli gençleri keşfetti, çeşitli üniversitelerde sanatın çeşitli dallarını seçen öğrenciler yetiştirdi.
Üvey Baba, Çemberimde Gül Oya ve Kara Para Aşk adlı dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinen Işıl Yücesoy, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Unutursam Fısılda adlı sinema filminde 'Hanife' karakterini canlandırdı.
Işıl Yücesoy; sinema, dizi, tiyatro ve müzik çalışmalarını birlikte yürütmektedir.
Müzik öğretmeni olan babası Selahattin Yücesoy, Giriftzen Asım Bey'in oğludur. Tiyatro oyuncusu Muazzez Kurtoğlu halası ve oyuncu Cem Kurtoğlu kuzenidir.
Işıl Yücesoy rol aldığı yapımlar:
1981 Milcan
1984 Geçim Otobüsü
2000 Üvey Baba
2004 Çemberimde Gül Oya
Korkuyorum Anne
2005 Güz Yangını
2006 Rüya Gibi
2007-2008 Zoraki Koca
2008 Goncakaranfil
Yol Arkadaşım
2011-2013 Yer Gök Aşk
2014 Unutursam Fısılda
2014 Kara Para Aşk
2015 Hayat Mucizelere Gebe
2016-2018 Aşk ve Mavi
2019 Ferhat ile Şirin Hayriye
2022- Ben Bu Cihana Sığmazam