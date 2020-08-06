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Gündem

Güldüren anket! AK Parti ve MHP'nin oyunu bakın kaç çıkardılar

Artıbir Araştırma Şirketi, yaptığını iddia ettiği son seçim anketinde Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti ve MHP'nin oyunu yüzde 42,4 gösterirken, Millet İttifakı üyesi CHP ve İYİ Parti'nin oy oranını yükseltti.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:52:00 -
Güldüren anket! AK Parti ve MHP'nin oyunu bakın kaç çıkardılar

Artıbir Araştırma Şirketi'nin hazırladığı 'Türkiye'nin Gündemi' araştırmasında vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltti. 

Cumhur İttifakı'nı yüzde 42'ye düşürdüler

26 ilde toplam 1500 kişiyle telefon üzerinden yapıldığı iddia edilen ankette AK Parti'nin oyu yüzde 34.2 gibi gösterilirken MHP'nin oyunun ise yüzde 8.2 olduğu öne sürüldü. Son seçimde yüzde 52 oy alan Cumhur İttifakı'nın oyunun toplam yüzde 42 olarak gösterildiği ankette diğer partilerin oyu ise dikkat çekti.

Ankette CHP'nin oyu yüzde 25,3, İYİ Parti'nin oyu yüzde 10,2, HDP'nin oyunun ise yüzde 10,8 olduğu iddia edildi.

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