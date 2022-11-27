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Medya Güldür Güldür'de muhalefet skeci! "Ben nerede doğru yaptım acaba?"
Medya

Güldür Güldür'de muhalefet skeci! "Ben nerede doğru yaptım acaba?"

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür'de 6'lı masanın etkisiz siyaseti tiye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 18:29:00 -
Güldür Güldür'de muhalefet skeci! "Ben nerede doğru yaptım acaba?"

Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show, muhalefeti konu edindiği skeci ile gündeme geldi.

6'lı masanın hiçbir icraatinin olmamasının işlendiği skeçte, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oynayan kişinin, ağlayarak "Oylarımız artmış" dediği anlar yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na ithafen yapılan rolde, "Muhalefet yapmaya alıştım, ben bu saatten sonra ülke yönetemem." denilmesi, ilgi ile izlenirken skeç sosyal medyada da gündem oldu.

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