Güldür Güldür'de İmamoğlu'nu fena ti'ye aldılar
Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" programının son bölümünde cumhurbaşkanlığına aday olmak için adeta 40 takla atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fena ti'ye alındı.
Show TV'de ekranlara gelen "Güldür Güldür" programında dün yayınlanan "6'lı Masa" skeci olay oldu.
Bir restoranda geçen skeçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.
Skece CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık meselesi damga vurdu.
Adaylık meselesinin konuşulduğu sırada İmamoğlu'nu oynayan Mahir İpek sahneye çıktı. "Sen aday mı olmak istiyorsun?" sorusu üzerine İmamoğlu’nu canlandıran Mahir İpek, "Sayın Genel Başkanım var ama kendimi taca atacak değilim" dedi.
İmamoğlu'nun ti'ye alındığı skeç sosyal medyada da gündem oldu.