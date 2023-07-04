Güldür Güldür Show'da şaşırtan ayrılık! Seyircilere böyle veda etti!
2019 yılından bu yana Güldür Güldür Show'da sahne alan oyuncu, ayrılık haberini paylaştı.
2004 yılında Aliye dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan İrem Kahyaoğlu hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu. İrem Kahyaoğlu yaptığı açıklamada "4 yıldır neşe ile çalıştığım Güldür Güldür Show'la yollarımı ayırma kararı aldım. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
İrem Kahyaoğlu, 2019 yılından bu yana Güldür Güldür Show'da 'Leman' karakterini oynuyordu.
İrem Kahyaoğlu kimdir?
İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol almıştır.
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