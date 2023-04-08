Güldür Güldür oyuncusu o partiye katıldı
Bir dönem Güldür Güldür’de de rol alan oyuncu Aslı İnandık, seçim vaadi tarikatlarla cemaatleri ve Kur'an kurslarını kapatmak olan TİP’e katıldı.
Bir dönem Güldür Güldür’de de rol alan oyuncu Aslı İnandık, seçim vaadi tarikatlarla cemaatleri ve Kur'an kurslarını kapatmak olan TİP’e katıldı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu İnandık'ın TİP'e katıldığını duyurdu.
Aslı İnandık, 27 Mart'ta ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı yaparak, cumhurbaşkanlığı adaylığına destek çıkmıştı.
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