Gülçin Ergül kimdir? Trafik kazası geçiren Gülçin Ergül sağlık durumu nasıl?

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Gülçin Ergül trafik kazası nasıl oldu?

Kaza, saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan Cengiz Yücel yönetimindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sürücü Lafçı ise araçta sıkıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Lafçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Gülçin Ergül, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Erdal Şeyda Lafçının cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülçin Ergül kimdir?

30 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ergül, müziğe “Pera Güzel Sanatlar Akademisi”nde piyano eğitimi alarak başlamıştır. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçilmiştir; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas’ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda oynadı. Okul hayatında orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamlamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirmiştir.

Erdal Şeyda Lafçı kimdir?

Erdal Şeyda Lafçı, İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yunanistan'da bulunan Agean Üniversitesi'nde, beslenme ve gıda mühendisliği bölümünde tamamladı. 2014 yılından itibaren roka textile'de çalışmaktaydı. Yelkencilik ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgili olan Lafçı'nın, gezi meraklısı olduğu biliniyordu. 13 Aralık 2021'de, Gülçin Ergül ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpıştı. Korkunç kazada Ergül ağır yaralanırken, Lafçı hayatını kaybetti.