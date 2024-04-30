Gülbeyaz Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Asiye Coşkuner’in anneleri Gülbeyaz Albayrak, Hakk'a yürüdü. 12 Nisan 1933 doğumlu Albayrak, 91 yaşında İstanbul'da yaşadığı evinde vefat etti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Gülbeyaz Albayrak'ın cenaze namazı, bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılındı. Cenaze namazını İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Fikri Doğan Hocaefendi kıldırdı.

Albayrak'ın naaşı, Zeytinburnu Kazlıçeşme Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Akit Medya Grubu, Albayrak ailesini yalnız bırakmadı

Merhume Gülbeyaz Albayrak'ın cenaze törenine Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve Akit Medya reklam Genel Müdürü Enes Kaçmaz da katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla Ahmet Albayrak'ı telefonla aradı. Erdoğan, Albayrak'a başsağlığı diledi.

Gülbeyaz Albayrak’ın vefatı nedeniyle bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset, spor ve medya dünyası başta olmak üzere çok sayıda isim de taziye mesajı yayımladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Albayrak’ın kıymetli validesi Gülbeyaz Albayrak’ın vefatını teessür ile öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, başta Ahmet Bey olmak üzere tüm Albayrak ailesine sabır niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ: Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Albayrak’ın kıymetli validesi Gülbeyaz Albayrak’ın vefatını teessür ile öğrendim. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet, Albayrak ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim, merhamet ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makamı âlî olsun, inşallah.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın kıymetli validesi Gülbeyaz Albayrak’ın vefatını teessür ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Albayrak ailesine, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Türk iş dünyasının seçkin gruplarından Albayrak ailesinin kıymetli anneleri Gülbeyaz Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisini Türkiye'nin üretimine adamış evlatlar yetiştiren Gülbeyaz Hanımefendiyi her daim hayırla yad edeceğiz.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyemiz Mustafa Albayrak Beyefendilerin kıymetli validesi Gülbeyaz Albayrak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: Can emanetini teslim eden Gülbeyaz teyzemize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

Trabzonspor: Eski Başkanlarımızdan Nuri Albayrak'ın annesi, Mustafa Günaydın'ın ablası Gülbeyaz Albayrak'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Albayrak'a Allah'tan rahmet, başta eski başkanlarımız Nuri Albayrak ve Mustafa Günaydın olmak üzere kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Merhume Gülbeyaz hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Merhumeye Allah’tan rahmet, Albayrak ailesine başsağlığı diliyorum.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: Merhumeye Allah’tan rahmet, Albayrak ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Akit Medya Grubu'ndan taziye mesajı

Akit Medya Grubu, Gülbeyaz Albayrak'ın vefatının ardından yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer vermişti:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ile Asiye Coşkuner'in anneleri Gülbeyaz Albayrak hanımefendinin vefatını teessürle öğrendik. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet Albayrak ailesine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.