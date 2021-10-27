Gülben ile Esat evlenecek mi? Masumlar Apartmanı Gülben Esat evlenecek mi?

Masumlar Apartmanı 44. bölümü ile yine izleyiciyi mest etti. Salı akyamlarının reyting dizisi Masumlar Apartmanı son bölümünde Gülben’in Esat’la evlenmesi öncesi yaşanan gerginilikleri ve Safiye’nin beklenmedik radikal kararı işlendi. Han’ın düğün hediyesi olarak vermek istediği daire için Esat’dan hiç beklenmedik tepkiyecek alan Gülben, evlilik işinin bozulmasından bir hayli korkmakta. Babalarının bile tek kızlarının tek kurtuluşunun evlenip o tımarhaneden gitmek oldunu söylenmesi sonrası Han ve Safiye’nin ev hediyesinden vazgeçmesine neden oldu. Gülben’i yalnız bırakmak istemeyen ve düğünün olması için elinden geleni yapacağını söyleyen Safiye, beklenmedik bir karara imza attı ve damat bohçasını götürmek için Esat’ın evine gitmeye karar verdi.

Gülben evleniyor mu?

Zor bir yolculuk sonrası Esat’ın evine gelen Gülben ve Safiye, ev girdiklerinde kendilerince tedbir almaya çalışsa da evdeki gelinlerin ısrarları ve hareketleri Safiye’yi krize soktu. Safiye’nin Esat’ın babasının düğün işini kabul etmediğini düğün olursa Esat’a evlatlıktan reddedeceğini öğrenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Gülben ile Esat’ın düğün işi iyice sapa sararken, izleyiciler ise Gülben’in Esat ile evlenip evlenmeyeceğini merak ediyor. Gülben’in evliğine ilişkin net bilgiler dizinin ileriki bölümlerinde netlik kazanacak.

Madalyonun İçi kitabında Gülben evleniyor mu?

Gülben’in Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer aldığı gibi Esat ile evlendiği görülmüyor daha doğrusu Masumlar Apartmanı’ın derlendiği Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabında Esat geçimiyor. Kitapta geçen bilgilere göre Gülben, komşularından birinin kardeşi olan Selami ile evleniyor. Daha önce bir evlilik yapan ve eşini hastalık nedeniyle kaybeden Selami Gülben’i görür görmez aşık oluyor. Selami ile Gülben’in evliliğine Safiye şiddetle karşı çıkıyor. Safiye bir süre sonra bu fikrinden vazgeçiyor ve Gülben ile Selami evliliğini onaylıyor. Gülben ve Selami evleniyor.