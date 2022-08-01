Gül şerbeti tarifi: Osmanlı mutfağı'nın eşsiz içecekleri

Gül Şurubu Nedir, Ne İşe Yarar?

Gül Şurubu Nedir?

Gül şurubu, gülün yapraklarından elde edilen, hoş kokulu bir sıvıdır. Genelde pembe ve kırmızı renkli olur. Çünkü gül yaprağı suya kendi rengini vermektedir. Gül şurubu gül yapraklarının iyice temizlenerek ardından kavanoza konulup bekletilmesi ile oluşur. Bir gül şurubu yaklaşık 1 haftada elde edilir. İçerisinde limon suyu ve limon tuzu eklenmesinden dolayı mayhoş bir tadı olur.

Gül Şurubu Faydaları

Gül şurubu genellikle mide hazımsızlığını önlemek ve rahat sindirim için tercih edilir. Ayrıca içerisinde A, B, C ve D vitamini içermesinden dolayı eklem ağrıları, göz rahatsızlıkları ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda da tedavi edici olarak işe yaramaktadır.

Gül şurubu nerelerde kullanılır?

Gül şurubu genellikle içecek olarak tercih edilir. Aynı zamanda pasta süslemelerinde de kullanılmaktadır. Gül şurubu bir miktar şekerli su ile açılarak kullanılır.

Gül şerbeti tarifi nasıl yapılır?

Malzeme Listesi

-Göz kararı gül yaprağı

-1 tutam limon tuzu

-5 lt su

-2 su bardağı toz şeker

-1 çay bardağı gül şurubu

Gül şerbeti yapılışı

Gül yapraklarını yıkayın. 1 su bardağı toz şekeri gül yapraklarıyla beraber iyice yoğurun. Üzerine soğuk suyu ekleyin. Şeker ile yoğurduğunuz gül yapraklarının bulunduğu kabın ağzını streç film ile kaplayıp dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. Buzdolabından bekletilen şekerli gül yapraklarını çıkartın, temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Güllü şekerli suyu yeniden buzdolabına kaldırın.

Şerbeti için; limon tozunu (Dilerseniz limon suyu da kullanabilirsiniz) sulandırın. 1 çay bardağı şeker ekleyin. Biraz su ilavesi ile şeker eriyene kadar karıştırırız. Limonata hazırlanınca, içine azar azar gül şerbetini bir yandan karıştırarak ekleyin.

Diğer tarif;

Gül Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

500 gram gül yaprağı (kokulu)

1 kilo toz şeker

1 çay kaşığı limon tuzu

1 limon

Yarım litre su

Gül Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

Gül yapraklarının dibindeki beyaz kısımlar tek tek kesilerek bol su ile yıkanır ardından süzülür. Yıkayıp süzülmeye bıraktığımız gül yapraklarına su, limon tuzu ve öncede sıkılmış limonun suyu ilave edilerek ağzını sıkıca kapatıp bir kavanoza koyuyoruz. Gül kokusunun suya işlemesi için 1 hafta kavanoz açılmadan bekletilmesi gerekir. Yapraklar suya rengini verdiğinde elde edilen mayhoş gül suyu süzüyoruz, içerisine şekerimizin yarısını ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Kalan şekere çeyrek litre su ilave ediyoruz, şekerli su karışımını hazırlıyoruz. Başka bir şişede her iki karışım karıştırıyoruz ve ağzı hava almayacak şekilde serin bir yerde saklanır. Servis edilirken su bardaklarına iki parmak şurup konularak üzerine soğuk su eklenir ve arzuya göre buz ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.