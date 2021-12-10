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Yaşam Gufran ne demek? Gufran ne anlama gelir?
Yaşam

Gufran ne demek? Gufran ne anlama gelir?

Gufran nedir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehitlerimiz için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli’nin paylaşımında yer alan ‘Gufran’ kelimesi ise dikkatleri çekti. Peki, gufran nedir hangi anlamda kullanılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:11:00 -
Gufran ne demek? Gufran ne anlama gelir?

Pek çok kişi ‘gufran’ kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Peki, gufran ne anlamda kullanılır?

Gufran ne demek? Gufran ne anlama gelir?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehitlerimiz için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, “Her şehit gönüle düşen nar, toprağa düşen nurdur. Aziz şehitlerimiz vatanımızın semalarında dolaşan ebedi muhafızlarımızdır. Şehide öldü diyemeyiz, çünkü onlar ölmez, ölmemiştir. Yalnızca bizler göremeyiz. Biliriz ki, her şehit Allah’ın gufranıyla mükâfatlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından pek çok kişi ‘Gufran’ kelimesinin anlamını araştırmaya başladı.

Türk Dil Kurumu'na göre ‘Gufran’ kelimesi bağışlama anlamında kullanılıyor. Bir diğer ifadeyle gufran ‘günahların affı’ anlamında kullanılıyor.

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