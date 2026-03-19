Gücü sınır tanımıyor! Ferrari Amalfi Spider sahneye çıktı

Ferrari, açık hava sürüşünü performansla birleştiren yeni modeli Amalfi Spider ile otomobil dünyasında iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Ödüllü F154 motor

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, ön-ortadan konumlandırılmış çift turbo V8 motorlu yeni 2+ spider modeli Amalfi Spider’ı tanıttı. Üstü açık sürüş deneyimini markanın yüksek performans anlayışıyla buluşturan yeni model, çağdaş sportiflik ve çok yönlülüğü bir araya getiriyor. Ödüllü F154 motor ailesinden türetilen 640 BG gücündeki çift turbo V8 motoru ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çeken Amalfi Spider, açık hava sürüşünü Ferrari’nin karakteristik dinamikleriyle yeniden yorumluyor. 13,5 saniyede açılıp kapanabilen yumuşak tavanı sayesinde sürüş keyfini kesintisiz hale getiren model, zarif tasarımı ve yenilikçi çözümleriyle öne çıkıyor. Amalfi Spider, günlük kullanım ile performans arasında güçlü bir denge sunarak Ferrari ürün gamında açık hava sürüşüne odaklanan yeni bir temsilci olarak konumlanıyor.

Üstü açık sürüşün özgürlüğü

Türkiye’de Tofaş bünyesinde yer alan Fer Mas’ın temsil ettiği İtalyan süper spor otomobil devi Ferrari, ön-ortadan konumlandırılmış çift turbo V8 motorlu, 2+ spider modeli Amalfi Spider’ı tanıttı. Ferrari’nin yüksek performansını açık hava sürüş deneyimiyle bir araya getiren yeni Amalfi Spider, günlük kullanımda çok yönlülük sunarken, üstü açık sürüşün özgürlük hissini merkezine alıyor.

Yeni Amalfi Spider zarif tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve sürüş dinamikleriyle Ferrari’nin sportif karakterini açık tavanlı bir yorumla yeniden tanımlıyor.Çağdaş sportiflik anlayışını sürdüren Amalfi Spider, sürüş keyfinden ödün vermeden konfor ve kullanım kolaylığı arayanlar için tasarlandı. Bu noktada üstü açık sürüşün sunduğu doğrudan yol hissi, modelin karakterinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Konfor ve kullanılabilirlik bir arada

Ferrari Amalfi Spider’ın yumuşak tavanı, 13,5 saniye gibi kısa bir sürede açılıp kapanabiliyor ve bu işlem 60 km/s hıza kadar sürüş sırasında da gerçekleştirilebiliyor. Bu yapı, sürüş deneyimini kesintisiz hale getirirken açık hava sürüşünü her koşulda erişilebilir kılıyor.Kompakt katlanma mekanizması sayesinde yalnızca 220 mm kalınlığa ulaşan tavan, bagaj hacmini koruyarak günlük kullanımı destekliyor. Amalfi Spider,tavanı kapalıyken 255 litre, açıkken ise 172 litre bagaj hacmi sunuyor.Arka koltuk sırtlığına entegre edilen ve bir düğmeyle devreye alınabilen rüzgâr saptırıcı, üstü açık sürüş sırasında kabin içi türbülansı azaltarak konfor seviyesini artırıyor.

640 BG’lik V8 motor ile güç ve tepki dengesi

Ferrari Amalfi Spider’ın kalbinde, ödüllü F154 motor ailesinden türetilmiş 3855 cc hacimli çift turbo V8 motor yer alıyor. Yeni turbo kalibrasyonları sayesinde 640 BG güç ve 760 Nm tork üreten bu motor, mümkün olan her türlü sürüş koşulunda güçlü ve anlık tepki sunuyor.Gücü tekerleklere aktaran sekiz ileri çift kavramalı şanzıman, hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlarken, optimize edilen turbo yönetimi gaz tepkisini daha hassas hale getiriyor.Ferrari Amalfi Spider, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlıyor ve 320 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Gelişmiş sürüş dinamikleri ve kontrol teknolojileri

Ferrari Amalfi Spider, markanın en güncel araç dinamiği teknolojilerini bir araya getiriyor. Brake-by-wire fren sistemi daha hassas kontrol sağlarken, ABS Evo sistemi farklı yol koşullarında stabiliteyi artırıyor.Side Slip Control (SSC) 6.1 sistemi, araç üzerindeki tüm dinamik kontrol sistemlerini entegre ederek sürüş güvenliğini ve performansı dengeliyor. Yeni nesil yol tutuş tahmin sistemi ise özellikle düşük tutunma koşullarında daha hızlı ve doğru tepkiler sunuyor.

Aktif aerodinamik ile açık tavanlı performans

Yeni Amalfi Spider’ın aerodinamik yapısı, açık hava sürüşüne özel olarak optimize edildi. Üç kademeli aktif arka spoiler, Low Drag, Medium Downforce ve High Downforce modları arasında otomatik geçiş yaparak farklı sürüş koşullarına uyum sağlıyor.High Downforce modunda 250 km/s hızda 110 kg’a kadar ek yere basma kuvveti üreten sistem, yüksek hız stabilitesini artırırken sürtünmeyi minimum seviyede tutuyor.

Zarif ve akıcı tasarım

Ferrari Tasarım Merkezi tarafından geliştirilen Amalfi Spider, akıcı yüzeyler ve heykelsi hacimlerle şekillenen minimalist bir tasarım anlayışı sunuyor. Yeni model,uzun motor kaputu ve geniş hava girişleri ön bölümde güçlü bir duruş oluştururken, arka bölümde entegre aktif spoyler yüksek hızlarda denge sağlıyor.Yeni Rosso Tramonto gövde rengi, Amalfi kıyılarının gün batımından ilham alarak modele karakteristik bir görünüm kazandırıyor.

Teknolojik iç mekân deneyimi

İç mekânda çift kokpit yerleşimi, sürücü ve yolcuyu ayrı ama bağlantılı alanlar içinde konumlandırıyor. Yeni direksiyon simidi ve ikonik marş düğmesinin geri dönüşü dikkat çekerken, entegre merkezi ekran ve ergonomik kontroller sürüş sırasında sezgisel etkileşim sağlıyor.

Bununla birlikte 15,6 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç merkezi ekran ve 8,8 inç yolcu ekranından oluşan sistem, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Apple CarPlay® ve Android Auto® desteği ile kablosuz şarj özelliği de standart olarak sunuluyor.

FERRARI AMALFI SPIDER – TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ AKTARMA

Çift turbo V8

Motor hacmi: 3855 cc

Maksimum güç: 640 BG @ 7.500 d/d

Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 d/d

Maksimum devir: 7600 d/d

Özgül güç: 166 BG/l

PERFORMANS

Maksimum hız: 320 km/s

0–100 km/s: 3,3 sn

0–200 km/s: 9,4 sn

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

Uzunluk: 4660 mm

Genişlik: 1974 mm

Yükseklik: 1305 mm

Aks mesafesi: 2670 mm

Boş ağırlık: 1556 kg

BAGAJ HACMİ

255 litre (tavan kapalı)

172 litre (tavan açık)

ŞANZIMAN

8 ileri çift kavramalı F1 DCT