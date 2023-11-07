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Ekonomi "Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"
Ekonomi

"Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:32:00 -
"Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla "Yolumuza inançla, emekle ve kararlılıkla devam edecek; güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Görgün, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini belirterek, SSB'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü kutladı. Görgün, "Savunma sanayimizin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerimizin modernizasyonu ana misyonu ile çıkılan yolda, geçmişten bugüne pek çok dönüm noktasına şahit olan savunma sanayimiz bugün geldiği yerde, tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda güçlü bir şekilde ilerliyor. Güçlü, lider Türkiye ve tam bağımsız savunma sanayi için yetkin ekosistemimizle, odaklı üretim anlayışımızla, geleceğin teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ve ihracatımız ile emin adımlarla ilerliyoruz. Yolumuza inançla, emekle ve kararlılıkla devam edecek; güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

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