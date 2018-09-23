Güçlerimizi birleştirelim

EKONOMİ SERVİSİ Şirketler üretim ve ihracatta hamle yapmak için kenetleniyor. Yeni dönemde el ele vererek, ortak adımlar atarak ekonomiye katkı sunmak gerektiğini dile getiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, “Güçlerimizi birleştirmekte yarar var” dedi.

Ekonomiyi büyütmek için daha çok üretim ve ihracat yapılması çağrısında bulunan Özdebir, şu mesajları verdi:

YENİ BÖLGELERE AÇILMALIYIZ

Şirketler ortak adımlar atmalı, birleşmelere ve satın almalara önem vermeli.

Yeni ve kârlı bölgelere açılmak gerekiyor.

Verimliliği artırmalıyız. Ülkemizde verimlilik sorunu var. Bu konuda bir çalışma yapmalıyız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, biz üreticileri de yanına alarak model fabrika uygulamasını başlatıyor. Uygulamadan yararlanmaya niyetlenen, dijital dönüşümü kaçırmamayı amaçlayan firmalarımız bir an evvel teşviklerden ve eğitimlerden faydalanmalı, rekabet şartlarına alışmalı.

Şu anda üretici, tedarikçi ve perakendeci kur şokunu atlatmanın derdinde. Ama kurda volatilitenin yerini stabilite alıyor. Bir normalleşme görülüyor.

Kurda yer yer artışlar olduğu muhakkak. Şartlara adapte olmak, alışmak durumundayız.

Maalesef fiyatların seviyesi belli olmadığı için yatırım malları ve ticari ürünler konusunda ciddi bir sıkıntı var. Sabretmemiz, sıkıntılara katlanabilmemiz gerekiyor.

FİRMALAR ŞARTLARA ADAPTE OLMALI

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) dengelenme başlığı çok önemli. Her sektör, her firma kendini yeni durumlara alışmalı, kendi dengelerini oluşturmalı. Burada kamunun da, biz üreticilerin de sorumlulukları büyük.

Finansmana erişimde sıkıntılar var. Bu teminat sorunu hallolmalı. Reel sektörün devletten 40 milyar lira gibi bir alacağı var. Kamu maliyesinin likidite sorunu nedeniyle bunu ödeyebilmesi mümkün değil. Belki KDV alacağına karşılık şirketlere 5 veya 10 senelik devlet tahvilleri verilebilir. Bu tahviller teminat amaçlı kullanılabilir, finansmana erişim kolaylaşabilir.

YERLİ ÜRETİME ÖNEM VERİLMELİ

Türkiye’nin bir yanlışı var. Bütün dünyada yerel paranın bir birimi karşılığında yabancı paranın ne kadar ettiği gösterilir. Biz bunun aksini yapıyoruz. ‘1 dolar eşittir 6 lira’ diyoruz. Halbuki ‘1 lira eşittir şu kadar dolar’ dememiz gerekiyor. Yerel para cinsinden diğer paraları tarif etmemizde fayda var.

Yerli üretime önem verilmeli. Bu çerçevede yapım ihalelerinde yerli makine teçhizat ve ürünlerin kullanılması şart koşulmalı.

Ülkenin güçlenmesi ve büyümesi için üretim gücünü, firmalarımızı korumalıyız. Daha çok, daha iyi, daha kaliteli üretim yamalıyız. İhracattan başka çaremiz yok. Bu anlayış ile olaya bakılırsa Türkiye’nin önü açık.