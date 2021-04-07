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Gündem "Güç dengesi tersine döndü" deyip duyurdu: Avrupa Birliği Türkiye'ye muhtaç
Gündem

"Güç dengesi tersine döndü" deyip duyurdu: Avrupa Birliği Türkiye'ye muhtaç

Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından Günter Seufert, Avrupa Birliği'nde güç dengesinin tersine döndüğünü ve birliğin Türkiye'ye bağlı hale geldiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:34:00 -
"Güç dengesi tersine döndü" deyip duyurdu: Avrupa Birliği Türkiye'ye muhtaç

Almanya'nın önde gelen Türkiye uzmanlarından Günter Seufert, Avrupa Birliği'nde güç dengesinin değiştiğini söyledi.

Güç dengesi tersine döndü

Eski güç dengesinin tersine döndüğünü söyleyen Seufert "AB bir çok konuda Türkiye’ye mecbur olduğunu düşünüyor. Erdoğan siyasetini yumuşatmadığı halde AB peş peşe tavizler veriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye fırsatlarını iyi değerlendiriyor

Seufert ayrıca yeni kurulan dünya düzeninde Türkiye'nin fırsatlarını çok iyi değerlendirdiğini ifade etti. Seufert, "Türkiye, bunu daha iyi bir konuma gelme şansı olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kendine çok güveniyor, ordusunu daha fazla silahlandırıyor" şeklinde konuştu.

 

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