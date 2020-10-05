GÜBRETAŞ ürün ve hizmetleriyle üreticinin yanında

Pandemi döneminde önemli bir girdi olan bitki besleme ürünlerini kesintisiz olarak çiftçiye ulaştıran GÜBRETAŞ, bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik danışmanlık faaliyetlerini de planlandığı şekilde sürdürüyor. Üretim ve ürün sevkiyatlarına ara vermeyerek ilk 6 ayda satış miktarını önemli oranda arttırmayı başaran şirket, yeni sezona iddialı giriyor. GÜBRETAŞ Genel Müdür İbrahim Yumaklı, sonbahar sezonuna dönük faaliyetleriyle ilgili şunları kaydetti: “Topraklara değer katma misyonumuz doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımız ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerimizle tarıma katma değer sağlıyoruz. Bu çerçevede son yıllarda saha ekiplerimiz Türkiye’nin dört bir yanında üreticilerin arazilerine kadar giderek farklı yöntemlerle ve kanallarla ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öte taraftan bilinçli tarımın yaygınlaşması için yaptığımız eğitim toplantıları, danışma hatları, model üretim alanları gibi çalışmalarla her zaman ve her yerde üreticinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.”