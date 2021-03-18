Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 çiftçi destek ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bunun üzerine 2021 çiftçi destek ödemelerine ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başladı.

Kırsal alanda tarımsal üretimi ve hayvancılığı desteklemek adına çiftçilere ödenen süt desteği ödemeleri ile mazot gübre desteği ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, Gübre destek parası ne kadar? Gübre destek parası yattı mı?

Çiftçiye mazot ve gübre desteğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçilere gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını açıkladı. Peki, Gübre destek parası ne kadar? Gübre destek parası yattı mı?

Gübre destek parası ne kadar?

Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçilere gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkarttıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteğin 16 liraya yükseltildiğini ve organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükselttiklerini duyurdu. İlkbahar döneminde bu desteklere hesaplara yatırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çiftçilermiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gübre destek parası yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Süt desteği kapsamında 231.894 üreticiye 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL, Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiriciye 51.191.248 TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiriciye 12.015.223 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL, Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL, olmak üzere yetiştiricilere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapılacak.

Çiğ Süt desteğinin yatıp yatmadığını öğrenmek için TIKLAYIN

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak olan ödemeler şu şekilde;

TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00’den sonra destek ödemeleri hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00’den sonra ödemeler yapılacaktır.