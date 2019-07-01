GTO’dan Wolkswagen’e davet

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Alman Otomotiv Devi Wolkswagen’in Türkiye’ye yapmak istediği 1.3 milyar Euro’luk yatırımın Gaziantep’e yapılması çağrısında bulunarak, "Bu yatırım Gaziantep’e yapılırsa sadece ekonomik değil sosyal katma değer de oluşturacaktır" dedi.

Alman otomotiv devi Wolkswagen Grubu’nun 1,3 milyar Euro’luk yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçmesi üzerine Gaziantep Ticaret Odası harekete geçti. Yatırımın hangi ile yapılacağı konusunda tartışmalar sürerken Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Alman otomotiv devini yatırım için Gaziantep’e davet etti. Türkiye’nin en büyük OSB yatırımı olma özelliği taşıyan Kilis-Polateli OSB’nin bu yatırım için hem konum, lojistik, köklü üretim ve ticaret kültürü noktasında hem de iş gücü anlamında en doğru yer olduğunu ifade eden Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Wolkswagen Grubu’nun yatırım kararını Türkiye’den yana kullanması ülkemiz adına sevindirici. Bu karar her şeyden önce küresel ekonominin ülkemize ilişkin beklentilerinin iyileştiğinin bir göstergesidir. Alman otomotiv devinin yatırımı hangi bölgeye yapacağı konusunda bazı illerin isimleri geçiyor ama henüz netleşmiş değil. Eğer bu yatırım Polateli OSB’ye yapılacak olursa, sadece ekonomik getirisi değil sosyal katma değeri de yüksek bir yatırım olacaktır. Çünkü bölgemizin en önemli sorunu olan Suriyeli mültecilere yaptığımız ev sahipliğinin oluşturduğu sosyal ve ekonomik ağır yükün hafiflemesine katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Suriyeli mülteci krizinden en çok etkilenen sınır illerimize özel bir teşvik/destek mekanizmasının oluşturulmasının bu yükü uzun yıllardır taşıyan bölgemize ciddi bir nefes aldıracağını her platformda dile getirdiklerini kaydeden Yıldırım, bu bağlamda Wolkswagen gibi büyük yatırımların bölgeye yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yıldırım, “Gaziantep köklü bir üretim ve ticaret kültürüne sahiptir. 1,3 milyar Euro’luk otomotiv yatırımının kentimiz ve Kilis arasında yer alan ve Hassa Dörtyol Tüneli’yle Akdeniz’e bağlanacak olan Şahinbey- Polateli Organize Sanayi Bölgesine yapılması Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa illerini de olumlu etkileyecektir.Bölgede hem istihdamın artması hem yan sanayinin gelişmesine destek olurken hem de bölge illerinin kamusal ve toplumsal olarak üstlendiği yükün hafifletilmesine destek olacaktır. O nedenle hem bölge illerini hem de ekonomi yönetimini bu yatırımın bölgeye kazandırılması için desteğe davet ediyorum” diye konuştu.