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GSO'da "Mahir Eller" projesi işverenlere tanıtıldı

"Mesleğini belgele farkını koy ortaya" sloganıyla başlatılan "Mahir Eller" projesi, Gaziantep'te düzenlenen farkındalık toplantısında işverenlere anlatıldı

06 Ağustos 2019 Salı 18:09
GSO'da "Mahir Eller" projesi işverenlere tanıtıldı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ortaklığında, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Mahir Eller" projesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde işverenlere tanıtıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, nitelikli çalışan açığının sanayiciler için önem arz ettiğini belirtti.

GSO olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetişmesi için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Göncü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahir Eller projesi de bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz, nitelikli eleman ihtiyacına cevap aradığımız bir proje. Mesleki yeterlilik sistemiyle sanayicimizin talep ettiği iş gücü piyasasına göre uygun meslekleri belirliyoruz. Hem Türkiye'deki yasal mevzuatlara göre hem de AB'dedeki yasal mevzuatlara göre kişilerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeyleri tespit ve tescil ediliyor."

Göncü, proje kapsamında kentteki 3 bin 675 kişinin mesleki becerilerinin tespit edilmesi amacıyla profilleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Bu kişilerin ağırlıklı olarak ayakkabı, elektrik, ahşap, iplik ve otomotiv sektöründe çalıştıklarını aktaran Göncü, şunları kaydetti:

"Mahir Eller Projesi kapsamında, 12 ilde 30 bin kişinin mesleki becerilerinin belirlenmesi amaçlanırken, 15 bin kişinin ise mesleki yeterliliğinin tescilleneceği öngörülüyor. Mahir Eller projesi ile yurt çapında mesleki yeterliliği ve birikimi olan, bunu kanıtlayarak daha iyi çalışma koşulları arayan kişilere ulaşılması hedefleniyor. 'Mesleğini belgele, farkını koy ortaya' sloganıyla yürütülen Mahir Eller projesi ile 15 bin kişinin mesleki yetkinlik belgesi almaya hak kazanması, belgelendirilmiş 3 bin kişinin ise istihdam edilmesi planlanıyor."


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:09
  1. "Mahir Eller" projesi tanıtıldı
  2. Gaziantep Sanayi Odası
  3. GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü

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