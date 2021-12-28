GSB personel alımı başvuru tarihi | GSB personel alımı başvuruları ne zaman nereden yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “GSB personel alımı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. GSB personel alımı başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılında 1575 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, GSB personel alımı nereden yapılacak?
GSB personel alımı başvuru tarihi | GSB personel alımı başvuruları ne zaman nereden yapılacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında “Her geçen gün hizmete açılan tesislerle büyüyen bakanlığımız, yeni ekip arkadaşlarıyla güçlenmeye devam ediyor. GSB ailemize katılacak toplamda 1575 personelimiz, şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.
Kasapoğlu, “Bu şartlara haiz adaylar başvurularını 24 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak" dedi.
GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşecek.