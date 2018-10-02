G.Saray-Schalke maçı gece 23:00'te oynanacak!

Yaz saati uygulamasının, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla devam edeceği açıklanırken UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçların saatleri değişti.



Gün ışığından daha uzun süre yararlanılması amacı ile uygulanan ileri saat uygulaması nedeniyle, 28 Ekim'den sonra Avrupa'da saatler geri alınırken Türkiye'de alınmayacak. Bunun sonucunda da 28 Ekim sonrası Avrupa maçlarının saatleri 1 saat ileri alınmış gibi olacak.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI



Galatasaray'ın 6 Kasım 2018'de Schalke 04 ile deplasmanda oynayacağı maç 22.00'de değil 23.00'te oynanacak. 28 Kasım'daki Lokomotiv Moskova ve 11 Aralık'ta Porto maçları ise 20.55'te başlayacak.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DURUM



Fenerbahçe'nin Anderlecht ile 8 Kasım'da oynayacağı maçın saati 19.50, 29 Kasım'da Dinamo Zagreb ile 21.55, 13 Aralık'ta Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı maçın başlama düdüğü gece 12'te çalacak..



Beşiktaş'ın 8 Kasım'da Genk ile deplasmanda oynayacağı maç 21.55'te, 29 Kasım'da Sarpsborg ile deplasmanda oynayacağı maç gece 12'de, Malmö ile 13 Aralık'ta içeride oynayacağı maçta santra 21.55'te yapılacak..



Akhisarspor'un ise 8 Kasım'da Sevilla ile içeride oynayacağı maç 21.55'te, 29 Kasım'da deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maç 21.55'te, Standard Liege 13 Aralık'ta içeride oynayacağı maç yine 21.55'te başlayacak.