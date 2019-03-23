'GS TV'de kızlara taciz' iddiası sonrası sonrası ortalık karıştı
Vahap Tanrıverdi'nin "GSTV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" sözleri üzerine Galatasaray Mali Genel Kurulu bir anda karıştı.23 Mart 2019 Cumartesi 17:18
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi'nin taciz iddiaları sonrası tansiyon yükseldi.
"Taciz edenler de konuşulsun"
Genel kurul üyesi Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi'nin bu sırada oturduğu yerden yüksek sesle bağırması gerginliği artırdı.
Vahap Tanrıverdi'nin, "GSTV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" deyince tansiyon yükseldi.
Genel Kurul Başkanı Metin Aslan, tüzüğün 45. maddesi gereğince Vahap Tanrıverdi'nin salondan çıkarılmasını oyladı ve oy çokluğuyla Tanrıverdi salondan çıkarıldı.
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