GroupM Türkiye’de Üst Düzey Atama

MARKALARIN reklam ve iletişim süreçlerinin en iyi şekilde hayata geçirilmesini sağlayan dünyanın lider medya yatırım ve reklam şirketi Group M Türkiye’nin Chief People Officer’ı olarak Tuğba Tuğman atandı. Tuğman, şirketin insan ve kültür ekibine liderlik ederek, global vizyon çerçevesinde Türkiye yönetim ekibine katkı sağlacak.

Tuğba Tuğman kimdir?

Tuğba Tuğman, Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal programlarını tamamladıktan sonra, Rotary International bursuyla bir yıl boyunca University of Georgia'da psikoloji alanında misafir öğrenci olarak eğitim aldı. İşletme alanındaki yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış bölümünde tamamladı ve tezini yönetici davranışlarının şirket iklimi ve çalışan iş tatmini üzerindeki etkileri üzerine gerçekleştirdi. Akademik kariyerine devam eden Tuğman, 2023 yılında Istanbul Rumeli Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında ikinci bir yüksek lisans yaparak Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazandı.

İnsan Kaynakları kariyeri boyunca profesyonel yöneticilik, danışmanlık ve gelişim koçluğu alanlarında faaliyet gösteren Tuğman, uluslararası şirketlerde büyüme ve değişim süreçlerinde önemli rol oynadı. İnsan Kaynakları departman yapılanması, organizasyonel yetkinlik gelişimi, üst düzey yetkinlik değerlendirmesi, değişim yönetimi ve IK süreç ve sistem geliştirme projelerinde deneyim kazandı.

Uluslararası Koç Federasyonu, ICF’den “Profesyonel Koç” sertifikası sahibi olan Tuğman, üst düzey yöneticilerin gelişim ve değişim süreçlerine odaklandı. Ayrıca, Hamburg merkezinde gerçekleştirilen "Karanlıkta Diyalog Müzesi"nde empati, iletişim, takım çalışması atölyelerini gözlemleme ve deneyimleme şansı buldu. Türkiye’de farklı şirketler için grup çalışmaları tasarlayarak ve faaliyetlere liderlik ederek çeşitli projelerde bulundu. Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nde İnsan Kaynakları'nı temsilen Icra Kurulu üyeliği görevini üstlenen Tuğman, Hitay Holding- Intralot ortaklığı bulunan Bilyoner Teknoloji Şirketi’nde İnsan Kaynakları bölümünü yönetti ve organizasyonel gelişim süreçlerine liderlik etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO