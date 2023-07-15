  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha gündem olan video: 'İnsan bir kere ölür adam gibi ölür'

Asya ülkesinden Türkiye'ye görülmemiş talep: Bize siz yardım edebilirsiniz, sizden öğrenmek istiyoruz

Sosyal medyada tepki yağıyor Ekrem’in 15 Temmuz mesajına dikkat

Kılıçdaroğlu ‘değişim’e kapıyı kapattı! "Değişim değil yenilenme" Kimlere sahip çıktı, ne mesajlar verdi

15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın kaldığı otel fotoğraflandı! Şok eden kareler...

Türkiye'den müthiş Suudi Arabistan, BAE ve Katar hamlesi! 200 milyonerle yola çıkacak

O televizyon kanalı tarih oldu! Yayın hayatına son verildi

Bakan Fidan'dan bomba açıklama! Dünyayı onlara dar edeceğiz

Yer: Adana! Böyle kaymakam olmaz olsun

30 yaşından küçük gençlere müjde! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu
Ekonomi Groupe SEB Türkiye Satış ve Perakende Direktörü Şükrü Çetinkaya oldu
Ekonomi

Groupe SEB Türkiye Satış ve Perakende Direktörü Şükrü Çetinkaya oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-15 23:17:00 -
Groupe SEB Türkiye Satış ve Perakende Direktörü Şükrü Çetinkaya oldu

Groupe SEB Türkiye Satış Departmanı’nda “Satış ve Perakende Direktörü” pozisyonuna Şükrü Çetinkaya getirildi. Son 4,5 yıldır Satış Direktörü unvanıyla Sony Türkiye’de görev alan Çetinkaya artık, Tefal, Rowenta, Krups ve Moulinex markalarının tümünün ülkedeki satış faaliyetlerinden sorumlu olacak.

2 Mayıs 2023 itibarıyla yeni görevini devralan Çetinkaya’nın gündeminde, Groupe SEB Türkiye’nin mevcut bayi ve satış noktalarının güçlendirilmesi, ayrıca yeni kanal ve ürün stratejisiyle özellikle e-ticaretteki marka pazar payının artırılması öncelikli konular olarak yer alacak.

Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Çetinkaya, profesyonel kariyerine 2005’te Volkswagen Doğuş Oto’da Satış Temsilcisi olarak başladı ve 2007 yılında Saha Satış Yöneticisi unvanıyla Volkswagen Doğuş Finans’a geçiş yaptı. Mayıs 2011’den itibaren 12 yıl boyunca kariyerini sürdürdüğü Sony Türkiye’de sırasıyla Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Kıdemli Satış & Pazarlama Müdürü, Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü ve Satış Direktörü pozisyonlarında görev yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23