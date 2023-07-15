Groupe SEB Türkiye Satış ve Perakende Direktörü Şükrü Çetinkaya oldu

2 Mayıs 2023 itibarıyla yeni görevini devralan Çetinkaya’nın gündeminde, Groupe SEB Türkiye’nin mevcut bayi ve satış noktalarının güçlendirilmesi, ayrıca yeni kanal ve ürün stratejisiyle özellikle e-ticaretteki marka pazar payının artırılması öncelikli konular olarak yer alacak.

Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Çetinkaya, profesyonel kariyerine 2005’te Volkswagen Doğuş Oto’da Satış Temsilcisi olarak başladı ve 2007 yılında Saha Satış Yöneticisi unvanıyla Volkswagen Doğuş Finans’a geçiş yaptı. Mayıs 2011’den itibaren 12 yıl boyunca kariyerini sürdürdüğü Sony Türkiye’de sırasıyla Ürün Müdürü, Kıdemli Ürün Müdürü, Kıdemli Satış & Pazarlama Müdürü, Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü ve Satış Direktörü pozisyonlarında görev yaptı.